Любитель булочек с глазурью в США 8 месяцев просидел в тюрьме по ложному обвинению

Афроамериканец Майлз Эвора подал в суд на офис шерифа округа Леон. Он провел восемь месяцев в тюрьме по ложному обвинению из-за посыпки для сдобы.

Патрульные остановили автомобиль Эвора из-за того, что он не остановился у знака «Стоп». Правоохранители заметили нервное состояние Майлза и решили досмотреть его. В автомобиле нашли белое вещество. Экспресс-тест показал, что обнаруженное вещество было кокаином.

Через восемь месяцев защите обвиняемого удалось добиться повторной экспертизы вещества. Две независимые экспертизы показали, что это был обычный сахар. По словам Майлза, он любит есть сдобу с обсыпкой, пишет ФАН. Американец считает, что арест имел значительные последствия. Он потерял крупный контракт и был вынужден потратить большие деньги на судебные издержки.

Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) заинтересовался делом Эвора. Инициативная группа Фонда обратилась за разъяснениями по текущему делу в администрацию президента США и в офис Генерального прокурора с требованием дать оценку действиям правоохранителей.