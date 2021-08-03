Два кандидата снялись с псковских выборов из-за связи с экстремистской организацией

Два члена партии "Яблоко" потеряли возможность принимать участие в псковских выборах из-за связи с экстремистской организацией.

Речь идет о Льве Шлосберге и Николае Кузьмине. В результате проверки было установлено, что указанные лица принимали участие в митингах, организованных "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), сообщило издание "Невские новости".

Вместе с тем в аналогичной ситуации оказался кандидат от ЛДПР Антон Андреев. В своей заявке на участие в выборах он не указал факт своей судимости.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России