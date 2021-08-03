Корнилов объяснил смысл слов Зеленского про Крым

Любовь Украины к Крыму, о которой говорит украинский президент Владимир Зеленский, сильно преувеличена, и все заявления на эту тему являются всего лишь подготовкой к намеченному на конец августа саммиту «Крымская платформа».

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Корнилов, который прокомментировал слова украинского лидера о том, что любовь к Крыму привить невозможно и россияне якобы никогда не смогут полюбить полуостров так, как его любят украинцы.

«Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство… Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю», — заявил ранее Зеленский на украинском телеканале «Дом».

Ранее Зеленский также неоднократно выступал с заявлениями о том, какие усилия предпринимает Киев, чтобы «вернуть Крым» Украине. В частности, эти усилия вылились в запуск «Крымской платформы», проведение которой изначально было запланировано на май текущего года, но потом было перенесено на 23 августа. Киевские политики пригласили ряд ведущих западных стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Канаду, страны Евросоюза и Турцию, принять участие в мероприятии.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По словам политического обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова, слова Зеленского представляют собой всего лишь одну из форм подготовки «Крымской платформы».

«Все понятно: в Киеве готовятся к "Крымской платформе". И, смею вас заверить, пока она не пройдет, подобные заявления будут усиливаться и звучать все чаще, — заявил Корнилов. — Вы знаете, я сейчас любуюсь Черным морем в российском Крыму, причем нахожусь в нескольких сотнях метров от квартирки Владимира Зеленского. Это единственное, что его связывает с нынешним Крымом».

При этом политолог добавил, что российский Крым процветает, множество россиян приехали на полуостров, чтобы насладиться его природой, климатом и архитектурой, выражая тем самым свою любовь к Крыму.

А украинская любовь к полуострову, о которой заявил Зеленский, по мнению Владимира Корнилова, сильно преувеличена, так как по самому Крыму можно сказать, что он никогда не процветал так, как находясь в составе России.

«Я, как человек не раз побывавший в советском Крыму и в украинском Крыму, а сейчас в российском Крыму, могу сказать, что никогда Крым не процветал так, как при России. Я вспоминаю отсутствие дорог в украинском Крыму, разрушенную инфраструктуру, отсутствие элементарного», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Если Украина так сильно любила Крым, почему же она ничего дня него не делала и не вкладывала в него, задается вопросом Корнилов. И если современная Украина так сильно привязана к полуострову, почему же ее президент Владимир Зеленский продолжает водную, энергетическую и транспортную блокады, которые начал его предшественник Петр Порошенко.

Если именно так Украина выражает свою любовь к Крыму, то это очень странная любовь, заключил Корнилов.