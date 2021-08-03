Россия расположилась на пятом месте в медальном зачете по итогам 11-го дня ОИ

По итогам дня сборная России сохранила в медальном зачете летней Олимпиады в Токио пятое место. У россиян 13 золотых медалей, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Сборная Великобритании сравнялась с Россией по количеству медалей наивысшей пробы. У британцев 13 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.

Бесспорным лидером остается Китай с 32 золотыми медалями, США с 24 золотыми наградами расположились на втором месте. Япония занимает третье место: 19 золотых медалей, 6 серебряных, 11 бронзовых.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за вспышки коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год, сохранив приставку "2020" в коммерческих целях. Токийские ОИ стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.