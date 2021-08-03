Марков назвал способы подружить Россию и США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США попросили дипломатов из РФ покинуть страну, если у них закончится срок действия визы. На фоне этого эксперты заговорили о вновь ухудшающихся отношениях между Москвой и Вашингтоном, однако член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков убежден: дипломатические связи двух сверхдержав еще можно спасти.

Чтобы Америка и Россия подружились, они должны «найти» себе общего противника, заявил эксперт на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Отношения между Россией и США наладятся, если, во-первых, появится какой-то общий враг, против которого выгодно будет сплотиться. Во-вторых, если США и Запад в целом будут в большом кризисе, им будет просто не до России. В-третьих, если мы научимся так бить американцев, чтобы создавать им неприемлемый ущерб. И чтобы такого ущерба не допустить, они пойдут на компромисс сами. Нужно научиться жестче отвечать на их инициативы – вот главный способ выйти из кризиса отношений. Чем больше мы бьем американцев и европейцев, тем лучше становятся наши отношения с ними», — подытожил Марков.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон возобновить диалог с Москвой по вопросу продления дипломатических виз. По его словам, взаимодействие между странами должно отвечать интересам обеих сторон.