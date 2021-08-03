Зеленский распорядился поставить Литве колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией

Украина поставит Литве колючую проволоку для защиты от приходящих с территории Белоруссии нелегальных мигрантов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Литва испытывает проблемы с собственными запасами средств для укрепления границы и вынуждена запрашивать помощь у других стран. Помимо возведения стены, которая должна огородить прибалтийскую республику от наплыва нелегалов, строители укреплений намерены использовать концертину — колючую проволоку с острыми лезвиями.

Официальный Вильнюс приписывает президенту Белоруссии Александру Лукашенко организацию переброски нелегалов до границы с ЕС, хотя прямых доказательств тому никогда опубликовано не было. На основании собственных домыслов Литва намерена ввести против официального Минска очередные санкции.