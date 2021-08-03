Потерпевший крушение советский истребитель И-153 найден на дне озера в Мурманской области

Военнослужащие Северного флота РФ нашли на дне озера советский истребитель И-153, который был сбит еще в период Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны России.

Военный самолет с останками пилота, его вещами, элементами кабины, двигателя, радиостанцией и бортовым вооружением был найден на глубине 15 метров в преддверии Дня Военно-морского флота РФ. Потерпевший крушение истребитель был поднят со дна безымянного озера в Мурманской области.

По словам главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, истребитель И-153 из 72-го смешанного авиаполка ВВС Северного флота 25 октября 1941 года не вернулся с боевого задания. Личность пилота должны подтвердить в ближайшее время, добавил он.