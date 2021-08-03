Глава Федерации баскетбола Украины грубо обозвал Андрея Шевченко

Глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский жестко раскритиковал экс-наставника футбольной сборной Украины Андрея Шевченко.

Бродский написал короткий пост на своей странице в Facebook, в котором обозвал украинского специалиста Андрея Шевченко.

"Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть три миллиона, но я считаю, что он ***. Фу", — написал функционер.

В конце июля 44-летний Шевченко объявил об уходе из сборной Украины, контракт специалиста с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) истек. По данным украинских СМИ, стороны не смогли прийти к компромиссу касательно финансовой составляющей. Отмечалось, что Шевченко запросил зарплату в три миллиона евро. По неподтвержденным данным, сборную Украины по футболу могут возглавить руководитель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич или тренер эмиратского футбольного клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров.