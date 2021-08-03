Джабаров: Президент Украины должен почаще смотреть в учебники истории

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не «раскачивать» тему принадлежности Крыма и почаще заглядывать в учебник истории. Сенатор напомнил, что полуостров был присоединен к Российской империи еще в XVIII веке, а подконтрольным Киеву стал лишь благодаря очередному «волюнтаристскому решению» Никиты Хрущева.

Но главным аргументом, который ставит жирную точку в российско-украинском споре, является референдум, проведенный в Крыму в 2014 году. Тогда подавляющее число жителей официально изъявили желание вернуться в состав России. И виноваты в этом исключительно украинские власти, которые не уделяли должного внимания проблемам полуострова, считает Джабаров.

«Как они [власти Украины] любили Крым — я лично видел, я бывал в Крыму после распада Советского Союза: в 1996 году, в 2002 году. Полное запустение, ужасные разбитые дороги... Ничего не вкладывала Украина в развитие Крыма... Для народа Крыма это были годы разрухи, развала», – вспомнил российский политик.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Собеседник RT выразил абсолютную уверенность в том, что жители полуострова «и в страшном сне» больше не согласятся стать частью Украины. И даже предложил администрации Зеленского проверить эту теорию. Всех остальных россиян сенатор призвал относиться к провокационным заявлениям украинской элиты, как к «чисто популистским».

Напомним, ранее президент Украины в интервью телеканалу «Дом» назвал «своими» крымские земли. Зеленский в очередной раз обвинил Россию в оккупации полуострова и сообщил, что любить Тавриду так, как это делает Украина, не может никто. Также он анонсировал возвращение крымских городов «домой», правда, о сроках исполнения своего обещания умолчал, ограничившись дежурной фразой о том, что это «вопрос времени».

В конце июля Генпрокуратура РФ обратилась в Европейский суд по правам человек с первым в своей истории иском против Украины. В числе требований к руководству некогда союзного государства оказалось немедленное снятие водной блокады Крыма, которую киевские власти организовали в 2014 году.