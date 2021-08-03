Пушков напомнил Зеленскому о карьере юмориста после слов о возвращении Крыма

Сенатор Алексей Пушков с иронией отнесся к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крымский полуостров никогда не будет принадлежать России, а все его жители «вернутся к себе домой». По словам члена Совета Федерации РФ, такие заявления напоминают о юмористическом прошлом главы государства в рядах компании «Студия Квартал-95».

«Это смешно — не менее смешно, чем его собственные прежние юморески. Поэтому ответим ему словами самого Зеленского-актера, когда он еще старался говорить то, что думает», — написал сенатор.

К посту в своем Telegram-канале Пушков прикрепил видеозапись, на которой Зеленский в амплуа юмориста говорит: «Я, конечно, слабо верю в то, что мы вернем Крым». Российский чиновник также обратил внимание, что за несколько лет Украина никак не проявила «любовь» к Крыму, а только инициировала ряд ограничений, значительно усложнивших жизнь населению полуострова.

«Что же касается любви Украины к Крыму, то лучше о ней спросить его жителей: они прекрасно видели, что из Крыма все выкачивали и ничего в него не вкладывали. Более того, в Киеве сильно не любили его за пророссийские настроения и русское начало. Пасынком Украины был Крым — вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину», — подытожил Алексей Пушков.

Теперь Россия намеревается выставить счет Украине за несколько блокад, которые имели место после референдума 2014 года. Общая сумма претензий составляет полтора триллиона рублей.