Губернатор Куйвашев объяснил нехватку сахара в магазинах сезоном заготовок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал причину отсутствия сахара в магазинах региона.

«Сейчас самый сезон для варенья, из-за жары он начался немного раньше, чем обычно. А для варенья нужен сахар. За последние 10 дней спрос на него вырос в 2,5 раза. Именно поэтому он так быстро заканчивается в магазинах — его раскупают в секунду. Думаю, поставщики учтут этот момент и в ближайшие дни начнут привозить в магазины столько сахара, чтобы покрыть весь спрос. Я поручил правительству следить за ситуацией», — написал глава области в Instagram.

Губернатор рассказал о том, что накануне, 2 августа, поручил проверить распределительные центры и заверил, что запасов сахара достаточно, чтобы снабдить все магазины региона.

Однако, подписчики Куйвашева встревожены не столько наличием продукта, сколько ценами на него.

«Конечно учтут! Специально придерживают, что б потом по двойной цене продавать!!! Или для Вас это новость?))) Тогда с добрым утром!»

«Еще бы цены на него не поднимали. А то в одном магазине 45 руб., в другом 59 в третьем и совсем 70. Где ниже цена так там и разбирают быстро. Была б единая цена и хорошо»

«Цену еще не забудьте проверить, а то она тоже резко выросла»

«Цены только подросли с 45 до 69», — написали пользователи.

Напомним, в мае Минсельхоз РФ предупредил о возможном подорожании сахара.