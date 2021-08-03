Беглов пообещал петербуржцам открыть три новых кванториума

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам о планах по строительству новых социальных объектов.

Итогами прошедшей рабочей недели он поделился в социальной сети "ВКонтакте". Как выяснилось, в этом году в планах Смольного "ввести в строй" 63 соцобъекта. В их числе — несколько новых кванториумов, уточняют "Невские новости".

"Открываем кванториум в 642-й школе. <...> В ближайшие три года откроем кванториумы во Фрунзенском и Красносельском районах", — написал глава города.

С просьбой об открытии такого объекта в образовательном учреждении к Беглову обратилась ранее жительница Васильевского острова. Губернатор Северной столицы уточнил, что до сих пор такой технопарк был построен лишь в Калининском районе.