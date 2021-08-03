Аэрофлот анонсировал продажу билетов на Шри-Ланку

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по направлению Россия — Шри-Ланка. Об этом сообщают представители компании.

Начиная со 2 сентября между странами возобновляется авиасообщение. Уже сейчас можно приобрести билет на прямые рейсы Москва — Коломбо. Самолеты будут совершать рейс два раза в неделю.

Ранее авиасообщение между Шри-Ланкой и Россией было приостановлено на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Власти курортной страны разрешили россиянам не соблюдать двухнедельный карантин после прибытия. Однако такие послабления ограничений сделаны только для туристов, которые прошли вакцинацию "Спутником V". Для всех остальных запрет остается в силе.