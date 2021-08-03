Российский диетолог предупредил об опасных веществах в ягодах

Употребление ягод, выросших у мест с большим количеством проезжающих автомобилей, может быть опасным для здоровья. В них содержатся опасные вещества.

Ягоды могут накапливать в себе опасные для организма человека вещества. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. По ее словам, эти вещества поглощаются из окружающей среды, поэтому важно ответственно подходить к покупке таких продуктов. В частности, не следует покупать ягоды у торговцев на обочине дорог.

"Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках. Это очень опасно", — предупредила она.

Опасность могут представлять и ягоды, выращенные человеком самостоятельно. Нужно обращать внимание на то, где они растут. Есть ягоды, выросшие у забора вдоль дороги, также опасно, подытожила Бережная.