Заочная склока между Волковым и Венедиктовым в Сети получила продолжение

Леонид Волков, бежавший за границу соратник блогера Алексея Навального, признал личную неприязнь к нему главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

Затянувшийся конфликт двух представителей несистемной оппозиции получил продолжение в Сети. Так, в эфире авторской передачи на YouTube-канале Волков отвечал на вопросы пользователей.

Одной из самых волнующих тем стало противостояние сторонника Навального с Венедиктовым на фоне споров о целесообразности внедрения технологии электронного голосования. Именно главред "Эха Москвы" в 2019 году предложил провести такой эксперимент, который впоследствии одобрил ЦИК России.

"Что опять с Веником? В среду было сказано: "Волков не политик". Личная неприязнь?" — спросил один из пользователей.

В ответ на это Волков заявил, что Венедиктов даже не пытается скрывать свою личную неприязнь. Однако, по словам сторонника одиозного блогера, это взаимно.

""Веник" меня ненавидит и не очень-то это скрывает. Это, к счастью, взаимно. Так что все очень хорошо", — подчеркнул оппозиционер.

Этот случай и стал продолжением заочной склоки. Ранее Волков уже упрекал журналиста за призывы к участию в электронном голосовании, называя его "мерзавцем" и "жуликом". По его мнению, главред отвлекал внимание общественности от ареста основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Венедиктов, в свою очередь, позиционирует себя как жесткого критика системы "Умное голосование". Журналист регулярно отпускал в адрес Волкова ироничные комментарии по поводу сбора донатов с аудитории и даже намекнул, что ответственному за сбор пожертвований Волкову доверять не стоит, пишет Федеральное агентство новостей.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России