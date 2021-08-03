Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о готовящейся публикации нового социсследования по Африке

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что провел новое социологическое исследование в одной из стран Африки.

Социолог не стал уточнять, о какой именно стране идет речь, но отметил, что посетил ее по приглашению местного правительства. По его словам, все подробности будут раскрыты после публикации итогового материала, передает ФАН.

"Результаты многодневной работы команды наших экспертов сейчас в процессе обработки, и в ближайшее время я выложу их на сайте Фонда защиты национальных ценностей", — сообщил Шугалей в своем Telegram-канале.

Ученый отметил, что уехать из России ему пришлось в разгар предвыборной кампании. Дело в том, что Шугалей выдвигается в депутаты петербургского ЗакСа от политической партии "Родина".

"Но, надеюсь, в ближайшие дни мы все наверстаем. К тому же я хочу верить, что "мои избиратели" меня поймут", — написал он.

Шугалей подчеркнул, что не мог отказать в помощи представителям другого государства, поэтому и принял решение ненадолго покинуть Россию.