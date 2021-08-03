Ромашина и Колесниченко с первого места вышли в финал Олимпиады

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли техническую программу в квалификационных соревнованиях дуэтов на токийских Играх.

Россиянки получили за выступление 97,1079 балла и набрали в сумме 195,0079 — это лучший результат отборочного турнира. Вторыми стали китайские спортсменки Сючен Хуанг и Веньян Сун, третье место заняли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук.

С соревнований снялись греческие синхронистки из-за того, что в их национальной команде обнаружены три новых случая коронавирусной инфекции.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа, соревнования проходят в шести японских городах.