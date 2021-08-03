Литва начнет предлагать мигрантам деньги за возвращение домой

Литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств начнут предлагать деньги иностранцам, желающим вернуться домой.

Такое заявление сделала глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она сослалась на недавно принятые поправки к закону о правовом статусе иностранных граждан в республике. По словам чиновницы, пограничники будут предлагать мигрантам деньги на авиабилет и суммы на удовлетворение базовых потребностей. При этом, о каком именно объеме средств идет речь, она не уточнила, передает EADaily.

За прошедшие сутки на литовско-белорусской границе было задержано 185 человек. Всего с начала 2021 года в Литву прибыло 4026 нелегальных мигрантов. Как ранее заявлял глава МИД Литвы Агне Билотайте, до конца года в страну может нелегально прибыть до 10 тысяч человек.