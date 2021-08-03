Мафия, фанаты и пулеметы. За что на президента Сербии Вучича подали в суд

Заместитель главы правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск против непосредственного руководителя — президента Сербии Александра Вучича — и обвинил его в связях с местной мафией. Для главы республики эта новость не стала сенсацией, ведь со дня на день он собирался писать заявление на самого себя вместе с министром внутренних дел Александром Вулиным.
Столь сильное желание президента страны оказаться в полицейском участке объясняется тем, что только там в законном порядке Вучич может пройти тест на детекторе лжи и доказать свою непричастность к мафиозным группировкам. Где берет начало эта запутанная история и при чем тут гангстеры из черногорского клана Кавач, читайте в материале «Политики Сегодня».
Власти против криминала
Начиная с 1990-х годов – пожалуй, самого «плодородного» десятилетия для большинства бандитских группировок по всему миру, — сербская мафия обживалась и крепла в переулках Белграда, Крагуеваца и Лозницы. Местные авторитеты с жадностью впитывали криминальную культуру Италии, насмотревшись на древнюю, пропахшую нафталином Коза Ностру или скрывающуюся в тени Ндрангету.
Местным служителям Фемиды удавалось сдерживать энтузиазм сербских мафиози, но лишь до поры. Прошлой осенью по стране прокатилась волна убийств и загадочных исчезновений, из-за которых среди полицейских поползли слухи: в республике началась война между мафиозными кланами. Жертвами преступлений чаще всего становились светские львы и крупные предприниматели, вероятно связанные с кокаиновым бизнесом.
Тогда на сцену вышел сам президент Александр Вучич, который пообещал искоренить преступность на родине и официально объявил войну мафии (а заодно в несколько раз увеличил численность личной охраны).
«Криминалу не удастся победить государство», — сказал тогда Вучич.
Почти сразу полиция и спецназ приступили к масштабным «зачисткам» по всей Сербии. Уже тогда стал известен список «комбатантов» в развязавшейся войне: под прицел правоохранителей попали черногорские кланы Шкаляри и Кавач. Чаще всего они были заняты друг другом, истребляя членов противоборствующей группировки в Сербии, Черногории, Испании, Греции и даже Германии.
Но в некоторых случаях их деятельность распространялась на Белград и его пригороды. В феврале этого года сотрудники правопорядка провели спецоперацию и задержали 17 членов группировки Велько Беливука – бывшего «солдата» Кавач, известного в криминальных кругах как Воля-Неволя.
Его банда промышляла по всей Сербии, организовывая «базы» в неприметных населенных пунктах. К примеру, в поселке Ритопек полицейские обнаружили полузаброшенный дом, в котором располагался целый оружейный склад, пыточная комната и подвал с замотанной в полиэтилен промышленной мясорубкой (преступники использовали ее, чтобы избавляться от тел).
Чтобы не привлекать лишнего внимания, Беливук и его «коллеги» пользовались универсальным прикрытием: мафиози маскировались под футбольных болельщиков, регулярно посещая белградский стадион «Райко Митич» и скандируя ободряющие «кричалки» во время матчей красно-белых из клуба «Црвена Звезда» и черно-белых из «Партизана».
В квартирах «болельщиков» все было не так миролюбиво. Следователи нашли несколько пулеметов с бронебойными патронами и снайперские винтовки. После таких находок в СМИ появилась информация, что ОПГ, тесно связанная с кланом Кавач, готовила покушение на Александра Вучича. Объявивший мафии войну президент, впрочем, легкомысленно отнесся к подобным обвинениям и даже высказал точку зрения, что полиция поспешила с выводами.
«Я не могу точно сказать, что я был целью [покушения]. Полиция пришла к таким выводам на основе анализа данных и того факта, что у преступников были снайперские винтовки», — успокоил общественность Вучич.
Велько Беливук не подтвердил, но и не опроверг возможность готовящегося покушения на президента. В ходе многочисленных допросов лидер ультрас из «Гробари» (название группировки фанатов ФК «Партизан») дал правоохранителям куда более интересные показания. По словам Воли-Неволи, он лишь находился в подчинении у самого Александра Вучича, который отдавал фанатам приказы прямиком из Нови двора.
Иск против президента
Если верить Беливуку, глава республики приказывал ему запугивать участников антиправительственных митингов (в том числе летом прошлого года), следить за порядком на всевозможных акциях и маршах в сербской столице, а также контролировать поведение болельщиков «Партизана» во время матчей. Президент якобы не хотел, чтобы фанаты выкрикивали оскорбления в его адрес.
Чтобы опровергнуть заявления задержанного мафиози Милош Вучевич и задумал обратиться в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Александра Вучича. Ни к чему, кроме доказательств невиновности сербского лидера, стражи порядка не придут, уверен замглавы Сербской прогрессивной партии.
«Иск составлен таким образом, чтобы расследовать, существовали ли связи руководства государства с кланом Беливука. Доказательства, которые мы приложили, очень ясны, мы перечислили все СМИ, которые об этом писали. Я верю в систему правосудия нашего государства, таким образом откроется все о мафиозном клане Беливука. <…> Пусть выясняются все обстоятельства, пусть прокуратура выяснит, кто что делал», — заявил Вучевич.
Сербский телеканал B92 передает, что министр внутренних дел Александр Вулин с радостью согласился посетить полиграф и доказать, что также не имеет к вышеописанным показаниям никакого отношения.
«Сербия должна знать, что я согласен пройти тест на детекторе лжи по каждому вопросу, который имеет отношение ко лжи Беливука», — заверил Вулин.
Сербская политическая элита убеждена, что она «стала мишенью» для местных мафиозных кланов. В то же время население страны с иронией относится к подобных гипотезам. В сети можно найти карикатуры, на которых Александр Вучич сам рисует мишень у себя на груди, а большинство «покушений» на безопасность президента представляют собой несчастные случаи.
В 2017 году в правительственный кортеж врезался черный Bentley, водитель которого якобы пытался протаранить машину Вучича. На самом деле за рулем сидел мужчина, который переоценил свои силы и употребил слишком много кокаина. Он катал двух приятелей, однако в один момент не справился с управлением и врезался в президентский кортеж.