Мафия, фанаты и пулеметы. За что на президента Сербии Вучича подали в суд

Заместитель главы правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск против непосредственного руководителя — президента Сербии Александра Вучича — и обвинил его в связях с местной мафией. Для главы республики эта новость не стала сенсацией, ведь со дня на день он собирался писать заявление на самого себя вместе с министром внутренних дел Александром Вулиным.

Столь сильное желание президента страны оказаться в полицейском участке объясняется тем, что только там в законном порядке Вучич может пройти тест на детекторе лжи и доказать свою непричастность к мафиозным группировкам. Где берет начало эта запутанная история и при чем тут гангстеры из черногорского клана Кавач, читайте в материале «Политики Сегодня».

Власти против криминала

Начиная с 1990-х годов – пожалуй, самого «плодородного» десятилетия для большинства бандитских группировок по всему миру, — сербская мафия обживалась и крепла в переулках Белграда, Крагуеваца и Лозницы. Местные авторитеты с жадностью впитывали криминальную культуру Италии, насмотревшись на древнюю, пропахшую нафталином Коза Ностру или скрывающуюся в тени Ндрангету.

Местным служителям Фемиды удавалось сдерживать энтузиазм сербских мафиози, но лишь до поры. Прошлой осенью по стране прокатилась волна убийств и загадочных исчезновений, из-за которых среди полицейских поползли слухи: в республике началась война между мафиозными кланами. Жертвами преступлений чаще всего становились светские львы и крупные предприниматели, вероятно связанные с кокаиновым бизнесом.

ИА «Народные новости». /

Тогда на сцену вышел сам президент Александр Вучич, который пообещал искоренить преступность на родине и официально объявил войну мафии (а заодно в несколько раз увеличил численность личной охраны).

«Криминалу не удастся победить государство», — сказал тогда Вучич.

Почти сразу полиция и спецназ приступили к масштабным «зачисткам» по всей Сербии. Уже тогда стал известен список «комбатантов» в развязавшейся войне: под прицел правоохранителей попали черногорские кланы Шкаляри и Кавач. Чаще всего они были заняты друг другом, истребляя членов противоборствующей группировки в Сербии, Черногории, Испании, Греции и даже Германии.

Но в некоторых случаях их деятельность распространялась на Белград и его пригороды. В феврале этого года сотрудники правопорядка провели спецоперацию и задержали 17 членов группировки Велько Беливука – бывшего «солдата» Кавач, известного в криминальных кругах как Воля-Неволя.

ТАСС / Darko Vojinovic / AP / TASS

Его банда промышляла по всей Сербии, организовывая «базы» в неприметных населенных пунктах. К примеру, в поселке Ритопек полицейские обнаружили полузаброшенный дом, в котором располагался целый оружейный склад, пыточная комната и подвал с замотанной в полиэтилен промышленной мясорубкой (преступники использовали ее, чтобы избавляться от тел).

Чтобы не привлекать лишнего внимания, Беливук и его «коллеги» пользовались универсальным прикрытием: мафиози маскировались под футбольных болельщиков, регулярно посещая белградский стадион «Райко Митич» и скандируя ободряющие «кричалки» во время матчей красно-белых из клуба «Црвена Звезда» и черно-белых из «Партизана».

В квартирах «болельщиков» все было не так миролюбиво. Следователи нашли несколько пулеметов с бронебойными патронами и снайперские винтовки. После таких находок в СМИ появилась информация, что ОПГ, тесно связанная с кланом Кавач, готовила покушение на Александра Вучича. Объявивший мафии войну президент, впрочем, легкомысленно отнесся к подобным обвинениям и даже высказал точку зрения, что полиция поспешила с выводами.

«Я не могу точно сказать, что я был целью [покушения]. Полиция пришла к таким выводам на основе анализа данных и того факта, что у преступников были снайперские винтовки», — успокоил общественность Вучич.

Велько Беливук не подтвердил, но и не опроверг возможность готовящегося покушения на президента. В ходе многочисленных допросов лидер ультрас из «Гробари» (название группировки фанатов ФК «Партизан») дал правоохранителям куда более интересные показания. По словам Воли-Неволи, он лишь находился в подчинении у самого Александра Вучича, который отдавал фанатам приказы прямиком из Нови двора.

ТАСС / Imago-Images

Иск против президента

Если верить Беливуку, глава республики приказывал ему запугивать участников антиправительственных митингов (в том числе летом прошлого года), следить за порядком на всевозможных акциях и маршах в сербской столице, а также контролировать поведение болельщиков «Партизана» во время матчей. Президент якобы не хотел, чтобы фанаты выкрикивали оскорбления в его адрес.

Чтобы опровергнуть заявления задержанного мафиози Милош Вучевич и задумал обратиться в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Александра Вучича. Ни к чему, кроме доказательств невиновности сербского лидера, стражи порядка не придут, уверен замглавы Сербской прогрессивной партии.

«Иск составлен таким образом, чтобы расследовать, существовали ли связи руководства государства с кланом Беливука. Доказательства, которые мы приложили, очень ясны, мы перечислили все СМИ, которые об этом писали. Я верю в систему правосудия нашего государства, таким образом откроется все о мафиозном клане Беливука. <…> Пусть выясняются все обстоятельства, пусть прокуратура выяснит, кто что делал», — заявил Вучевич.

Сербский телеканал B92 передает, что министр внутренних дел Александр Вулин с радостью согласился посетить полиграф и доказать, что также не имеет к вышеописанным показаниям никакого отношения.

«Сербия должна знать, что я согласен пройти тест на детекторе лжи по каждому вопросу, который имеет отношение ко лжи Беливука», — заверил Вулин.

wikipedia.org / mediaportal.vojvodina.gov.rs

Сербская политическая элита убеждена, что она «стала мишенью» для местных мафиозных кланов. В то же время население страны с иронией относится к подобных гипотезам. В сети можно найти карикатуры, на которых Александр Вучич сам рисует мишень у себя на груди, а большинство «покушений» на безопасность президента представляют собой несчастные случаи.

В 2017 году в правительственный кортеж врезался черный Bentley, водитель которого якобы пытался протаранить машину Вучича. На самом деле за рулем сидел мужчина, который переоценил свои силы и употребил слишком много кокаина. Он катал двух приятелей, однако в один момент не справился с управлением и врезался в президентский кортеж.