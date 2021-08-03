Родственники пострадавших в ДТП российских туристов вылетели в Турцию

Семьи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом россиян вылетели из Самары в Турцию.

Автобус с российскими туристами направлялся в аэропорт, но водитель не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Видео и фото ДТП были опубликованы в соцсетях, сообщает сайт 360tv.ru.

На момент аварии в транспорте находились 22 человека, 9 из которых — дети. Три туриста погибли на месте, еще пять пострадали. Они были доставлены в больницу. Через некоторое время один из госпитализированных скончался. Четверо из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.