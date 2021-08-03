Мясников назвал основных распространителей коронавируса в России

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией в России связано с так называемыми "суперраспространителями", считает врач Александр Мясников.

Около 20% людей от общего числа пациентов с COVID-19 являются "суперраспространителями" коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, именно такие пациенты являются причиной 80% случаев заражения коронавирусном.

Как утверждает врач, у "суперраспространителей" отсутствуют симптомы, свойственные для COVID-19. Это может быть связано с особенностями работы их иммунной системы или генетикой, что позволяет таким людям лучше переносить повышенную вирусную нагрузку. Мясников напомнил, что для защиты от заражения необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Эффективным способом формирования антител к коронавирусу является вакцинация. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме.