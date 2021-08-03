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Политолог Караханян считает, что назначение Пашиняна на пост премьера Армении стало техническим

Политолог Караханян считает, что назначение Пашиняна на пост премьера Армении стало техническим

Назначение Никола Пашиняна премьер-министром Армении стало скорее техническим, так как этот пост он фактически не покидал, считает политолог Симон Караханян.

Партия Пашиняна "Гражданский договор" получила большинство мандатов в парламенте, а конституция страны предполагает самостоятельное формирование правительства победившей силой, напомнил эксперт.

"Прошло уже больше трех лет с момента так называемой бархатной революции, а многие до сих пор пытаются разгадать феномен Пашиняна. За это время произошло многое, а том числе и страшная война, к которой бывший журналист с нераскрытым феноменом оказался не готов", — цитирует политолога ИА REX.

На внеочередных выборах Пашинян одержал громкую победу, и пока его феномен никто не разгадает, он останется у власти. Конституция Армении поменяется, когда у Пашиняна будет уверенность, что именно он станет президентом республики, говорит Симон Караханян.

Пашиняна привела к власти демократия, которая внедрялась в Армении давно и превратилась во вседозволенность, заключил политолог.