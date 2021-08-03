Борец Муса Евлоев принес сборной России золотую медаль

Борец в греко-римском стиле Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом и принес национальной команде России 13-ю по счету золотую медаль.

Евлоев показал отличный результат, выступая в весовой категории до 97 килограммов. В финальной схватке российский спортсмен победил олимпийского чемпиона 2016 года из Армении — Артура Алексаняна.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса зрелищные состязания пришлось перенести. В этом году спортивное мероприятие проходит без зрителей.