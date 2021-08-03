Аксенов жестко ответил Зеленскому на слова о "любви" к Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который внезапно вспомнил о "любви" к полуострову.

По словам Аксенова, воспылавшая любовью к Крыму Украина давно продемонстрировала свои чувства, которые выражаются в постоянных угрозах и блокадах, например, водной.

"Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые льют украинские политики", — написал Аксенов на странице во "ВКонтакте".

Как отметил глава республики, власти Киева рассказывают неправду о Крыме также на международных площадках.