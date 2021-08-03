Письмо "Альянса патриотов Грузии" Путину получило неожиданную реакцию в Сети

Обращение "Альянса патриотов Грузии" к президенту России Владимиру Путину вызвало неожиданную реакцию интернет-пользователей. Комментаторы похвалили письмо и пожаловались на США.

В Сети прокомментировали послание российскому лидеру. Грузинские политики выразили озабоченность ухудшением диалога между Москвой и Тбилиси и попросили возродить сотрудничество. Интернет-пользователи отметили, что пока США свысока разговаривают с Правительством Грузии, они не допустят никаких контактов с Россией.

"Мы оккупированы Америкой в полном смысле этого слова", — посетовал комментатор.

Другой пользователь похвалил послание. Некоторые пожелали удачи патриотам.