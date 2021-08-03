СМИ сообщили о встрече Тихановской с премьером Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщили СМИ.

Глава британского правительства выразил поддержку демократии в Белоруссии.

"Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас", — сказал он.

Ранее Тихановская также встречалась с президентом США Джо Байденом. По ее словам, их короткий разговор нельзя было назвать политическим. Однако в конце мероприятия американский лидер угостил ее вкусным печеньем, резюмировала она.