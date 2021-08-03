Баранец рассказал, что можно ожидать от новой гиперзвуковой ракеты Х-95

Новая гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, которую разрабатывают в РФ, станет серьезным оружием для российской стратегической авиации и увеличит плечо поражения противника.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о ведущихся в России работах по разработке новой авиационной гиперзвуковой ракеты.

Ранее о создании новой ракеты Х-95 в материале для журнала «Военная мысль» рассказал начальник военной академии Генерального штаба РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Для ВКС РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности, гиперзвуковая ракета Х-95», — написал Зарудницкий, в частности.

При этом РИА Новости, ссылаясь на информацию собственного источника, уточняет, что ракета Х-95 разрабатывается как вооружение для бомбардировщиков Ту-160М и Ту-22М3М, и для ПАК ДО – Перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

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Комментируя эти сообщения в эфире радио Sputnik, Виктор Баранец отметил, что на данный момент тактико-технические характеристики новейшей ракеты засекречены, но о них можно судить, опираясь на информацию о российской сверхдальней крылатой ракете Х-101.

«У нас есть ракета Х-101, которая тоже считается ракетой дальнего действия, так сказать, «младшая сестра» Х-95. Официально ее характеристики тоже особо не раскрываются. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ракета может гарантированно поражать цели на расстоянии до 4,5 тысяч километров, — заявил Баранец. — Что касается ракеты Х-95, то нет смысла повторять характеристики Х-101, поэтому, естественно, эта ракета будет летать дальше».

В том случае, если по окончании испытаний ракета Х-95 будет принята на вооружение, Военно-космические силы России, российская стратегическая авиация получат серьезное оружие и увеличат плечо поражения противника, добавил обозреватель КП. В условиях современной войны это очень важно.

«Значит, будем бить противника на большой дальности, а уровень безопасности нашего стратегического бомбардировщика существенно повысится», — заключил Виктор Баранец.

Напомним, ранее Виктор Баранец, рассуждая о положении дел в международном поле, заявил, что американские военные «до сумасшествия» озабочены якобы существующей «российской угрозой», которая упоминается во всех директивах Пентагона и должна быть включена в текст каждого выступления.