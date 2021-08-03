Главред: украинцы массово бегут из страны

Украина к 2030 году может потерять 3 миллиона граждан трудоспособного возраста, так как украинцы стремятся не просто уехать из страны на заработки, но и хотят устроится в Евросоюзе на постоянное жительство.

Об этом в материале для украинского издания «Главред» пишет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, который отмечает, что журналисты начали с тревогой сообщать о массовом оттоке из страны квалифицированных кадров, в частности учителей, хотя подобная тенденция наблюдается уже несколько лет.

При этом эксперт отмечает, что в 2020 году в условиях всеобщих локдаунов из-за пандемии коронавируса ряд европейских стран, например, Италия, Испания, Португалия, закрыли свои границы для въезда трудовых мигрантов. Однако другие страны – Польша, Чехия – почти не ограничивали въезд заробитчан

«Только в прошлом году Польша выдала для украинцев 1,8 миллиона приглашений на работу — то есть это количество почти соответствует тому, что выдалось в прошлые годы (что также свидетельствует о том, что ситуация кардинально не изменилась)», — сообщает Воскобойник.

Также, по его словам, по итогам 2020 года объем перечисленных заробитчанами на Украину денег оказался на 200 миллионов долларов больше, чем в докороновирусном 2019 году. И этот факт свидетельствует о том, что трудовая миграция из Украины не только не уменьшилась, но и продолжает расти.

«В Европе наибольшим спросом пользуются айтишники, врачи, специалисты банковской сферы и страхования, — пишет эксперт. — Но украинцы, которые едут работать за границу, предпочитают зарабатывать деньги уже сегодня, а это возможно только при условии работы в сфере физического труда».

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Таким образом украинцы за рубежом работают в основном в сельскохозяйственной или перерабатывающей сферах, а также на строительстве и производстве. И работодатели в Польше и Чехии не утратили желания нанимать украинцев на работу в этих областях даже смотря на коронавирусные ограничения.

На это желание в числе прочего влияет демографический кризис, который переживает Европа, где число трудоспособного населения продолжает сокращаться и местной молодежи не хватает для того, чтобы удовлетворить запросы растущей экономики. Поэтому в Европе не просто есть спрос на труд приезжих, но и стабильно растет минимальная заработная плата, что также привлекает желающих заработать жителей бедных стран.

«Учитывая это, в дальнейшем украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд и будут оставаться в европейских странах на постоянное место жительства», — рассуждает автор материала.

Согласно прогнозам демографов, к 2030 году численность трудоспособного населения Украины уменьшится на три миллиона человек, а это значит, что существующие в стране предприятия испытают нехватку рабочих рук, заключает Василий Воскобойник.