Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализировали с коронавирусом

Долю госпитализированных пациентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, назвали в Министерстве здравоохранения России.

Свыше 98% людей, которые попали в больницу на фоне коронавируса, оказались непривитыми. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Показатели говорят о том, что вакцинация защищает от опасных последствий при коронавирусе и спасает жизни.

Сейчас сделать прививку от коронавируса можно в любом российском регионе. Желающие могу вакцинироваться "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" или "Спутником Лайт".