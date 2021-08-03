Гимнаст Нагорный принес 51-ю медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио

Гимнаст Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали в упражнении на перекладине. Первое место завоевал представитель Японии Даики Хасимото, набравший 15,066 балла.

Второе место завоевал представитель сборной Хорватии Тин Србич, выступление которого судьи оценили на 14,900 балла. Обладатель бронзы — Нагорный — получил 14,533 балла.

Таким образом, гимнаст принес 51-ю медаль в копилку российской команды. В общем зачете Россия занимает шестую строчку по количеству золотых медалей. Летние Олимпийские игры продлятся до 8 августа.