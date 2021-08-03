Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Коминтерново скончалась

Мирная жительница ДНР, которая получила ранения в результате обстрела бойцами ВСУ села Коминтерново, скончалась, сообщает глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

Украинская армия открыла огонь по югу Донецкой Народной Республики вечером 2 августа. В результате стрельбы были ранены два человека — мужчина 1963 и женщина 1964 года рождения. Пострадавших доставили с осколочными ранениями в районную больницу.

"Женщина, которая вчера была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ села Коминтерново, скончалась", — уточнил Моргун.

Глава района также отметил, что пострадавший мужчина уже выписан из больницы и находится дома.