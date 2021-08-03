Легкоатлет Сергей Шубенков снялся с олимпийского турнира из-за травмы

Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму и не будет бежать дистанцию на 110 метров с барьерами на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен снялся с третьего забега на указанную дистанцию. Комментатор в эфире Первого канала сообщил, что у Шубенкова было незначительное повреждение, но он надеялся, что сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Характер травмы еще уточняется.

Легкоатлета допустили к участию в масштабном спортивном событии в последний момент — после оправдания по делу о нарушении антидопинговых правил. Для Шубенкова это была бы вторая по счету Олимпиада.