В медиацентре "Патриот" обсудят возможность обнуления отношений России и США

Эксперты в медиацентре "Патриот" обсудят новый дипломатический кризис, который назревает в российско-американских отношениях.

Специалисты ответят на вопрос, возможно ли обнуление или перезагрузка отношений России и США. Поговорят о том, что может побудить Вашингтон усилить сотрудничество с Москвой, передает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, в прямом эфире эксперты расскажут, каким образом Соединенные Штаты планируют повлиять на выборы в России. Также выяснят, насколько точно действующее законодательство позволяет ограничить возможность манипулирования внутренней политикой страны из-за рубежа.

Прямой эфир пройдет 3 августа в 16:00 в медиацентре "Патриот". Его можно будет посмотреть здесь.