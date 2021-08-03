Спикеры обсудят возвращение смертной казни в России в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Прямой эфир с участием правозащитников и адвокатов пройдет 3 августа, в 14:00, в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Темой для обсуждения станет целесообразность возвращения в России некогда высшей меры наказания за преступления — смертной казни, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Напомним, 25 лет назад, 2 августа 1996 года расстреляли последнего приговоренного к такой мере преступника. Им стал убийца и педофил Сергей Головкин, погубивший жизни 11 подростков.

Мораторий на смертную казнь был введен в 1997 году, однако споры о его целесообразности не утихают до сих пор. Против такого наказания активно высказываются религиозные деятели, правозащитники, а также малая часть политиков. Разное отношение к казни наблюдается и на Западе. Например, в Европе такая мера не поддерживается, а в США порой из смертной казни устраивают шоу.

На многие вопросы, касающиеся вышеупомянутой темы, во вторник, 3 августа, ответят в прямом эфире член Совета по правам человека при Президенте РФ Андрей Бабушкин и адвокат Сталина Гуревич. Спикеры также поделятся своим мнением касательно пожизненного заключения.