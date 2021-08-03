Депутаты раскритиковали идею Кудрина о соцвыплатах для зажиточных россиян

В Госдуме настороженно отнеслись к идее главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о внедрении многофакторной модели нуждаемости. В интервью РБК Кудрин заявил, что эта модель, которая предусматривает ограничение социальных выплат в случае, если у человека есть вторая квартира или вторая машина, позволила бы снизить уровень бедности в стране. Но вкупе с уже проводимой практикой адресных выплат.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию Сергей Пантелеев (КПРФ) в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что таким образом власти отнимают выплаты у тех, кто «хоть чуть-чуть стоит на ногах», вместо того, чтобы укреплять экономику с помощью бизнеса.

«Глава Счетной палаты, глава Сбербанка, владельцы "Северстали" и так далее высказывают подобные вещи, но, ребята, вы сначала, во-первых, поделитесь, а во-вторых, вы в состоянии инвестировать деньги, которые вы зарабатываете в России, в нашу экономику. Вот те рычаги, которые позволят рабочие места открывать, наращивать экономику, и тогда будет снижение бедности», – убежден Пантелеев.

Он напомнил, что в КПРФ выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения, при которой с ростом дохода увеличивалась бы и ставка НДФЛ. Но пока эта идея не нашла поддержки.

Первый замглавы комитета по экономической политике Николай Арефьев считает, что многофакторная модель нуждаемости может идти вразрез с другими не менее приоритетными для страны направлениями, такими как повышение рождаемости или поддержкой предпринимательства.

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«Если государство хочет стимулировать какие-то вещи, например, ту же рождаемость среднего класса или предпринимательство, тогда государство должно предоставлять льготы и преференции независимо от того, какой доход у человека. Главное, добиться результата. А если мы хотим сэкономить, тогда не надо вообще рождать эти преференции, потому что смысл в них теряется», – считает собеседник «ПС».

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что к любым ограничениям, особенно связанным с мерами социальной поддержки, относится осторожно и скептически. Поскольку главный принцип властей в таких вопросах тот же, что у медиков, — не навреди.

Нилов привел в качестве примера жителей Заполярья, у которых в собственности, как правило, есть и моторные лодки, и снегоходы, однако они являются не предметом роскоши, а единственным способом передвижения северян. А потому, имея минимальный заработок, они не должны попадать в категорию «имущественно обеспеченных» и лишаться мер поддержки.

«Принцип определения критериев нуждаемости действует, но при его корректировке нужно быть очень осторожными, чтобы не допустить, чтобы те, кто нуждаются, перестали получать помощь из-за искусственно введенных барьеров», – подчеркнул Нилов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Галина Хованская раскритиковала идею федеральных властей разрешить взыскание долгов за ЖКУ с россиян через коллекторов. В этой связи она призвала чиновников «встать на сторону граждан».