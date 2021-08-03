Еврокомиссия признала цифровые сертификаты Сан-Марино о вакцинации "Спутником V"

Сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Сан-Марино, были признаны Европейской комиссией. В стране прививают "Спутником V".

Европейская комиссия приняла решение о признании сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции в Республике Сан-Марино. Об этом сообщает издание 360tv.ru.

"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что в Сан-Марино для вакцинации населения используется российский противокоронавирусный препарат "Спутник V", разработанный в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Его поставки в республику начались в феврале 2021 года.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавирусной инфекции. Прохождение данной процедуры позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме.