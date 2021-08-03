МИД РФ выразил протест послу Эстонии после высылки российского дипломата

Посол Эстонии в Москве был вызван в МИД РФ в связи с высылкой российского дипломата. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Эстонскому послу был заявлен решительный протест. Министерство иностранных дел объявило одного из сотрудников посольства республики персоной нон грата. Эстонский дипломат должен покинуть Россию в течение недели.

МИД также призвал Таллин не усложнять ситуацию в связи с высылкой дипломатов. В противном случае Москва даст решительный ответ, подчеркивается в сообщении.