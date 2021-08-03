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Мурашко призвал привить практически всех пожилых россиян от коронавируса

/ Обновлено: 03 августа 2021 12:48
Мурашко призвал привить практически всех пожилых россиян от коронавируса

Россияне старше 60 лет должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил необходимость в вакцинации практически всех россиян старше 60 лет от коронавирусной инфекции. По его словам, исключение составляют лишь пациенты, у которых имеются медицинские противопоказания к прохождению процедуры.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусу. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания коронавирусом в тяжелой форме. В России для вакцинации населения применяются препараты "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".