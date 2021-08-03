Глава Черногорска обвинил местного депутата в неуплате налогов в ответ на жесткую критику

В Совете депутатов Черногорска (Хакасия) требуют отставки главы города Василия Белоногова.

В частности, с резкой критикой работы градоначальника выступил депутат Руслан Степаненко (ЛДПР). Свое требование он опубликовал на странице в «Одноклассниках».

«Степаненко – Белоногову: "Возьмите жену и своих любимых чиновников и пройдите по городу, идите сходите к горожанам в частный сектор, в кварталы многоэтажек, посмотрите до чего довело ваше 10-летнее правление. Где условия для комфортной и безопасной жизни горожан?"» — написал он.

Местные жители, по заявлению депутата, уже много лет обращаются к главе Черногорска с различными просьбами. Однако они остаются без результата. Степаненко пригрозил ультиматумом: если до октября Белоногов добровольно не покинет пост, то депутат запустит процедуру по его отставке.

Василий Белоногов в ответ обвинил депутата в уклонении от уплаты налогов.

«Это человек, который ничего не сделал для Черногорска. Успевает только перерегистрировать свои предприятия, ни рубля налогов не ввел. Все только требует отставки. Он был неудачным кандидатом на главу города. Он против колеса (колесо обозрения в городском парке — прим. ред.), против парка, против ремонта дорог, а сам ничего не предлагает. Два предприятия уже зарегистрированы несколько лет, ни рубля налогов не платит», — сказал он.

Среди прочего, добавил градоначальник, у депутата от ЛДПР множество долгов.