Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за полузащитника Тикнизяна

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров "Локомотива" с ЦСКА по трансферу полузащитника Наира Тикнизяна.

Столичный "Локомотив" намерен сегодня завершить переговоры с ЦСКА по Наиру Тикнизяну, железнодорожники очень хотят провернуть сделку, говорится в Telegram-канале Арустамяна.

Отмечается, что "Локомотив" поднял совокупное предложение ЦСКА за Тикнизяна до 5 миллионов евро. Сам футболист получит улучшенный контракт.

В начале лета хавбек продлил соглашение с армейским клубом, по условиям контракта футболист получает 2,5 млн рублей в месяц.