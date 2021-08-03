Золотарев предупредил Киев о последствиях борьбы с «Северным потоком – 2»

Украина может столкнуться с очередным ростом тарифов на газ, если она продолжит предпринимать попытки остановить запуск нового российского газопровода «Северный поток – 2» вопреки соглашению, заключенному США и Германией.

Такое предостережение украинским властям, которые не теряют надежды остановить «Северный поток – 2», озвучил киевский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, выступая в эфире телеканала «НАШ».

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что у властей страны есть план предотвращения транспортировки российского газа в Европу по «Северному потоку – 2», а Минэнергоугля заявили, что надеются, что газопровод, несмотря на немецко-американскую сделку, все же не заработает.

Как заявил Андрей Золотарев, Киеву следовало бы подумать о том, к чему приведет его конфронтационная риторика по «Северному потоку – 2», который строится в интересах ведущих европейских государств. И руководство «Нафтогаза», и чиновники экономического блока украинского правительства при желании смогут уехать из страны и жить на Западе, напомнил политолог. А вот простые украинцы будут вынуждены выживать на родине, где действия чиновников вызовут новый взлет тарифов.

«Мы рискуем получить уже этой зимой цену в более 15 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. В этой ситуации конфронтационная линия поведения приведет только к росту цифр в платежках», — подчеркнул Золотарев.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

На европейских газовых биржах стоимость голубого топлива уже поднималась выше рекордного уровня в 540 долларов за тысячу кубометров, напомнил эксперт. А так как «Нафтогаз» закупает газ по биржевым ценам этот скачок неизбежно приведет к росту тарифов для украинцев. И никто ни на Украине, ни за ее пределами не собирается делать украинцам такой подарок, как скидка на топливо. К тому же плачевное положение украинских потребителей усугубляется кризисом собственной газодобычи.

«Нам говорят, что российский газ мы покупать не будем. Спрашивается, чей газ мы тогда будем покупать? Что, Словакия с Венгрией газодобывающие страны?», — поинтересовался политолог в заключение.

Напомним, ранее украинские эксперты-энергетики и политологи высказали опасение, что после запуска в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2» Украине, помимо подорожания газа придется столкнутся и с физическим дефицитом голубого топлива.

Это произойдет в том случае, если Россия пустит в Европу газ по новому газопроводу, оставив пустой украинскую газотранспортную систему, по которой топливо ранее шло транзитом, и откуда Украина отбирала газ для собственного потребления. В этом случае Украина, по мнению экспертов, окажется в тяжелейшем положении, так как через ее ГТС нельзя прокачивать газ в обратном направлении с запада на восток.