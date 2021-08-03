Зеленский сделал заявление о "возвращении" Крыма

Крым — украинская территория, и россияне никогда не смогут полюбить Крым так, как его любят украинцы, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский эмоционально высказался о "возвращении" Крыма под контроль Киева в эфире телеканала "Дом". Как отметил украинский лидер, россияне в Крыму якобы всегда будут только гостями и никогда не будут понимать суть полуострова так, как его понимают украинцы.

"Они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море — это детство, для тебя эти рапаны — они вкусные. Это же невозможно привить. Это мое", — заявил политик.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года. Около 96% проголосовавших жителей Севастополя высказались за возвращение на историческую родину, их поддержали почти 97% избирателей со всего остального полуострова. Несмотря на полное соответствие нормам международного права, Украина не признала итоги референдума.