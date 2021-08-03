МИД Украины признал нехватку средств на ежегодное проведение "Крымской платформы"

Министерство иностранных дел Украины признало нехватку средств для ежегодного проведения встреч "Крымской платформы". Об этом заявила первый замглавы ведомства Эмине Джапарова.

Дипломат подтвердила, что Киев не сможет каждый год проводить саммит по Крыму. Мероприятие намерены перенести под эгиду ООН, сообщила Джапарова. Президент Украины Владимир Зеленский "очень хочет" сделать встречи в ежегодном формате, отметила замглавы МИД в комментарии журналистам.

Джапарова не уточнила, в какую сумму обойдется проведение мероприятия. Финансирование всех саммитов будет идти через Министерство культуры и информполитики Украины, добавила замминистра иностранных дел.