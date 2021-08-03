Кулеба предложил Европе помощь Украины в укреплении влияния на мировой арене

Европейские государства смогут "накачать экономические мышцы" при условии сотрудничества с тремя государствами, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат предложил Европе помощь Киева в укреплении влияния на мировой арене. Он напомнил о создании так называемого ассоциированного трио между Украиной, Грузией и Молдавией, а также с Евросоюзом для ускорения интеграции с Брюсселем.

"Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы", — заявил Кулеба.

Ранее глава МИД Украины сообщил о принятии Киевом новой стратегии внешней политики государства, передает "Царьград". Документ предполагает разворот страны в адрес ЕС и НАТО.