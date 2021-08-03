Преображенский суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Решением суда Любовь Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.

Такой информацией во вторник, 3 августа, поделились в пресс-службе суда.

Ранее Преображенский суд Москвы признал виновной экс-юристку ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) за призывы к нарушению санитарных норм на незаконном митинге в центре российской столицы в январе текущего года. По словам адвоката Соболь Владимира Воронина, обвинение было составлено следствием и утверждено прокуратурой.

"Уже понятно, что приговор по "санитарному делу" в отношении Любови обвинительный", — отметил Воронин.

Накануне суд огласил первый приговор по вышеупомянутому делу. Его фигурант — Дани Акель — получил 100 тысяч рублей штрафа. Дело рассматривалось в особом порядке.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России