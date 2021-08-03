«До последней копейки». Украине выставят счет за блокаду Крыма

До конца 2021 года власти Крымского полуострова предъявят Украине иски за организацию нескольких «блокад». Водная, энергетическая, банковская, транспортная и продовольственная «оккупации» республики обойдутся Киеву в 1,5 трлн рублей (около 550 трлн гривен).

Глава комитета по законодательству Госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщил журналистам, что с первым иском в арбитражный суд крымское руководство обратится уже осенью.

«Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — сказал Трофимов.

Точная сумма ущерба составляет 1,47 трлн рублей. Большую часть из этих денег Россия потратила на ликвидацию последствий энергетической и водной блокад.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Пять блокад

После воссоединения Крыма с РФ украинские власти прекратили подачу воды по Северо-Крымскому каналу (СКК), который до этого обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Первое время Россия справлялась с этой проблемой за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году они сильно обмелели из-за засухи.

Ситуацию спас мощный циклон, который не так давно обрушился на республику и до краев наполнил СКК. До этого жители полуострова могли открывать краны в ванных комнатах и кухнях только по расписанию – воду давали лишь на несколько часов в день.

В октябре 2015 года из строя вышла высоковольтная опора одной из линий электропередач (ЛЭП), по которой в республику «текло» электричество из Украины. Правоохранители сразу заподозрили активистов украинской партии «Правый сектор»1 (запрещена в России) в спланированной диверсии. Националисты назвали обвинения «провокацией», однако чуть позже в открытую мешали налаживать работу ЛЭП. До полного восстановления энергоснабжения местным жителям пришлось ждать больше двух месяцев.

Для восполнения финансовых потерь понадобилось куда больше времени. После референдума 2014 года около 90 банков, находившихся на территории полуострова, перестали работать. Половина из них отказалась выполнять свои обязательства и возвращать средства бывшим клиентам, в результате чего долги пришлось раздавать российскому Фонду защиты вкладчиков. В общей сложности организация вернула крымчанам 27 миллиардов рублей.

Под продовольственной блокадой Сергей Трофимов подразумевает запрет на продажу Крыму фруктов и овощей из Херсонской области. Это решение украинских властей сыграло с ними злую шутку: херсонские фермеры понесли большие финансовые потери, тогда как сельское хозяйство республики начало развиваться удвоенными темпами.

Аналогичную роль сыграл Херсон и в транспортной блокаде: Украина отменила все поезда и автобусы в Крым через Херсонскую область, прикрываясь «соображениями безопасности». Из-за этого первое время добраться до полуострова можно было только на машине.

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Мнение эксперта

Потери от всех вышеперечисленных блокад в рабочей группе регионального парламента считали с особой тщательностью. Трофимов сообщил, что ни одну позицию в итоговом «прайсе» для Украины оспорить будет невозможно:

«Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование».

Адекватной реакции Киева на справедливые требования рабочей группы ждать не приходится, сетует политолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Потянуть такую крупную компенсацию украинский бюджет не сможет, поэтому в качестве ответа подопечные президента Владимира Зеленского подготовят обвинения в «интригах» против Украины.

«В ответе Украины будут такие слова, как: "спекуляция", "разрушение единства украинской государственности" и так далее. С экономической точки зрения Украина до сих пор живет симуляциями и иллюзиями того, что Крым – это ее территория. Ответ будет заключаться в том, что Киев не признает экономические претензии в адрес своей же территории, тут все довольно предсказуемо. Это кейс в рамках глобального конфликта между Киевом и Москвой, в котором Крым выступает в качестве своеобразной "точки диссонанса"», — заверил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Вполне вероятно, что подача «блокадных исков» отразится на жалобе, с которой Россия не так давно обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), допустил Маркелов. Напомним, Москва попросила европейских следователей разобраться в многочисленных нарушениях прав человека в Донбассе, дискриминации русскоговорящего населения на Украине и преследовании инакомыслящих.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации