Власти планируют тщательно проверять финансовое состояние беременных россиянок

Власти планируют тщательно проверять финансовое положение россиянок, которые претендуют на выплаты по беременности. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы должны проверить нуждаемость: машину, квартиру. По итогу должны получить доход ниже прожиточного минимума, чтобы выплатить [пособие]. Мы формируем систему как мотивированных отказов, так и перечисления средств, когда будет готовое решение,» — сказал Кигим.

Кигим заверил премьера, что «деньги будут потрачены правильно».

Напомним, на пособие по беременности могут рассчитывать женщины, вставшие на учет в медучреждения на раннем сроке — до 12 недель. Сумма пособия составит половину прожиточного минимума в регионе.