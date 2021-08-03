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Власти планируют тщательно проверять финансовое состояние беременных россиянок

Власти планируют тщательно проверять финансовое состояние беременных россиянок

Власти планируют тщательно проверять финансовое положение россиянок, которые претендуют на выплаты по беременности. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы должны проверить нуждаемость: машину, квартиру. По итогу должны получить доход ниже прожиточного минимума, чтобы выплатить [пособие]. Мы формируем систему как мотивированных отказов, так и перечисления средств, когда будет готовое решение,» — сказал Кигим.

Кигим заверил премьера, что «деньги будут потрачены правильно».

Напомним, на пособие по беременности могут рассчитывать женщины, вставшие на учет в медучреждения на раннем сроке — до 12 недель. Сумма пособия составит половину прожиточного минимума в регионе.