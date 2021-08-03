МИД России опроверг угрозу со стороны талибов для стран Центральной Азии

Движение "Талибан"1 (запрещено на территории России) в ближайшей перспективе не представляет угрозы для безопасности стран Центральной Азии, сообщил МИД России.

Вместе с тем внешнеполитическое ведомство отметило, что переговорный процесс по урегулированию ситуации в Афганистане будет непростым. Представители движения "Талибан" должны четко осознавать последствия нарушенных договоренностей.

Ранее стало известно, что Пентагон принял решение вывести свои силы из Афганистана. В связи с этим ситуация в регионе обострилась.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации