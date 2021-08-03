Эффективность российских вакцин против дельта-штамма коронавируса превысила 90%

Эффективность российских препаратов против мутаций коронавирусной инфекции "Дельта" и Дельта плюс" оценили в Роспотребнадзоре.

Вакцины защищают от новых штаммов коронавируса с меньшей эффективностью, чем от первичного. Однако специалисты зафиксировали незначительные изменения. Действенность препаратов по-прежнему превышает 90%, передает "Интерфакс".

Защитные частицы, которые вырабатываются после вакцинации от коронавируса, имеют нейтрализующий эффект. Поэтому менять препараты по составу для борьбы с новыми мутациями вируса не нужно. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов, сообщает сайт 360tv.ru.