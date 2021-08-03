Миллионеры «за правду»: как богатеют кандидаты в Думу от партии Миронова и Прилепина

О благополучии народа в социалистической партии «Справедливая Россия — За правду», как водится, думают не пролетарии. За месяц до выборов ЦИК наконец предоставил сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму, ответив на самый интересный вопрос: сколько зарабатывают социалисты-народники, метящие в депутатские кресла? Оказалось, немало.

Левый бизнес

Не в четверке общефедерального списка, но все же баллотируется в Госдуму от партии бизнесмен и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Сумма его доходов впечатляет: по данным ЦИК, более 6,7 млрд рублей. В собственности — 367 земельных участков, в большинстве своем, от 1000 квадратных метров. Многочисленные бизнес-проекты. Полмиллиона подписчиков в Instagram.

Лидер группы «Пилигрим» по сей день ведет образ жизни настоящей рок-звезды: шесть мотоциклов самых известных фирм, один «Роллс-Ройс» и более 3,5 млрд рублей на счетах.

Впечатляют и доходы другого кандидата — петербургского бизнесмена Максима Долгополова (150,1 млн рублей), в «нулевые» годы ставшего совладельцем двух крупных компаний сотовой связи. Ныне предприниматель занят в строительстве: среди источников дохода числится застройщик «Градъ». По сравнению с кандидатом выше Долгополов живет пусть и «скромно», но со вкусом: Mercedes, квартира на 229 квадратов в Северной столице, 4 нежилых помещения и 5,4 млн рублей на счетах.

Писатель на миллионы и скромный Миронов

Автор романов «Обитель», «Санькя» и так далее пришел в большую политику не с пустыми карманами. У сопредседателя «СР — За правду» Захара Прилепина капитал куда больше, чем у его коллеги Сергея Миронова. Если верить документам.

Доходы Прилепина составляют 34,8 млн рублей, на счетах лежит чуть более 1,2 млн. В собственности — один земельный участок под Москвой, четыре в Нижегородской области и половина квартиры на 48 «квадратов». Большой дом на берегу реки, который демонстрировал Прилепин в Instagram, в данных ЦИК нет. Ездит новоявленный политик на «Фольксвагене» 2018 года.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

У завсегдатая Госдумы Миронова доходы относительно скромные: 5,2 млн рублей. В собственности — ни одной квартиры, ни кусочка земли. Есть прицеп МЗСА, но нет автомобиля, к которому его можно прицепить. Разве что к служебной машине, выданной руководителю думской фракции за счет бюджета.

А ведь еще 12 лет назад Миронов ездил на Mercedes и даже умудрялся попадать в аварии. То ли сказался кризис, то ли все самое интересное по классике переписано на не очевидных родственников. Из декларации о доходах за прошлый год пропала жена, а вот собственности и автомобилей депутату так и не прибавилось. Зато для пятой супруги политика Ольги Мироновой развод даром не прошел: она стала обладательницей роскошного Porsche Panamera, утверждает «Собеседник», а их общий с Сергеем Михайловичем ребенок получил в «безвозмездное пользование» квартиру площадью 235,3 кв.м.

Дорогая квартира Драпеко

Заслуженная артистка России и депутат Елена Драпеко собирается очередной раз покорять парламент в сентябре. В Госдуму актриса будет ездить или на Toyota 2012 года выпуска, или на служебном автомобиле. На счетах 6,9 млн рублей. В Ленобласти — садовый дом и два участка на 777 и 851 квадратный метр. Имеются две квартиры в Московской области и в Санкт-Петербурге, а в 2018-м была приобретена и в Москве — за 19,7 млн рублей.

Согласно данным ЦИК, Драпеко заработала в этом году более 8 млн рублей. Среди источников дохода — Сбербанк, ВТБ, Российский союз правообладателей, Госдума, Пенсионный фонд...

spravedlivo.ru / СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Серый кардинал партии

Член Совета Федерации, некогда депутат и бизнесмен Александр Бабаков неспроста идет в Госдуму по общефедеральному списку «СР — За правду». По некоторым данным, именно он является спонсором партии, в которой был одним из руководителей. В 2011 избирался в ГД от «Единой России», в 2006-м — от «Родины», которую возглавлял после Дмитрия Рогозина. И вот снова пришел к обновленным «эсерам».

Общая сумма доходов Бабакова — 483,6 млн рублей, а на счетах всего 1,7 млн. В собственности участок в Москве на 8 тысяч «квадратов», в долевой собственности под Москвой еще 610 квадратных метров земли. Две квартиры в столице площадью 116 и 127 кв.м.

Инициативы у Бабакова по-социалистически амбициозные. В составе «СР — За правду» предлагает правительству рассмотреть вариант, при котором доход большей части российского населения мог бы вырасти в 2 раза за 5–7 лет, «одновременно сохранив уровень инфляции и гарантируя, что не произойдет роста цен». Как в Китае, только по-своему.

«Это все возможно именно потому, что сегодня есть страны, которые которые прошли этот путь, которые его проходят, и нам нужно просто взять на себя политическую смелость и обеспечить не дублирование, не копирование, а использование своего собственного потенциала», — заявил Бабаков в середине июля в эфире «Соловьев LIVE».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Вообще в СРЗП предлагают построить «солидарную экономику, солидарное общество и обеспечить не только кратный рост благосостояния абсолютного большинства населения». Но все же простым людям не приходится рассчитывать на такое же благосостояние, как у кандидатов социалистической партии.

Самая бедная из богатых

Татьяна Аркадьева из «Патриотов России», которые тоже объединились с «СР — За правду», но так и остались незамеченными, умудряется припеваючи жить с абсолютно нулевым доходом. Аркадьева заработала 0 рублей, а на ее банковских счетах красуется такая же сумма — ни копейки за душой.

Но сочувствовать рано. У кандидата 2 участка в Краснодарском крае на 724 и 729 квадратных метра, квартира на 122 «квадрата», три нежилых помещения — неизвестно, что она с ними делает, но явно не сдает, если верить декларации. Откуда у главы регионального штаба ОНФ и врача по образованию завидная «недвижка» и на какие деньги она существует — так и останется в кулуарах партии «эсеров за правду».